Устройство зарядное DeWalt слайдер 4A 10.8-18V DCB115
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520539
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х15х11
Вес, г.
600
Описание товара Устройство зарядное DeWalt слайдер 4A 10.8-18V DCB115
Зарядное устройство Dewalt DCB115 предназначено для заряда 10.8 В, 12.0 В, 14.4 В, 18.0 В XR Li-Ion сдвижных батарей. Особенностью данного устройства является двух этапная система зарядки, которая обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Диагностика со светодиодной индикацией дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.
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Зарядное устройство Dewalt DCB115 предназначено для заряда 10.8 В, 12.0 В, 14.4 В, 18.0 В XR Li-Ion сдвижных батарей. Особенностью данного устройства является двух этапная система зарядки, которая обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Диагностика со светодиодной индикацией дает возможность визуально контролировать процесс зарядки аккумуляторов. Данное зарядное устройство можно закреплять на стену.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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