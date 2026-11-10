Зарядное устройство Makita 630876-7
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643266
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Зарядное устройство Makita 630876-7
Зарядное устройство Makita DC18RD быстрое двухпортовое (LXT 18В) 630876-7Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов-слайдеров 14.4 В и 18 В. Имеет охлаждающий вентилятор, который охлаждает аккумулятор для ускорения зарядки. Зарядка оптимизирована с точки зрения напряжения, силы тока и температуры. Заряжает батарею за 15–55 минут в зависимости от емкости батареи
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Makita
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Makita DC18RD быстрое двухпортовое (LXT 18В) 630876-7Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов-слайдеров 14.4 В и 18 В. Имеет охлаждающий вентилятор, который охлаждает аккумулятор для ускорения зарядки. Зарядка оптимизирована с точки зрения напряжения, силы тока и температуры. Заряжает батарею за 15–55 минут в зависимости от емкости батареи
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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