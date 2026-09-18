Top.Mail.Ru
Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 130 руб.  5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265910
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
16х16х7
Вес, г.
700

Описание товара Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000

Устройство зарядное LC 40 (10.8 В, Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Устройство зарядное LC 40 (10.8 В, Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...