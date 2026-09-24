Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 708551
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
3
Ширина, см
23
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х9
Вес, г.
600
Описание товара Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2)
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
3
Ширина, см
23
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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