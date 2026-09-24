Top.Mail.Ru
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 1
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 2
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 3
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 4
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 5
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 6
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 7
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 8
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 9
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 10
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 11
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 12
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 13
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 14
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 15
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 16
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 17
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 18
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 19
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 20
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 21
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 22
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
3
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 1
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 2
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 3
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 4
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 5
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 6
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 7
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 8
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 9
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 10
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 11
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 12
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 13
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 14
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 15
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 16
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 17
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 18
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 19
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 20
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 21
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 22
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2)
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
3
Ширина, см
23
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х9
Вес, г.
600

Описание товара Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2)

Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
3
Ширина, см
23
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Полностью цифровое интеллектуальное устройство для бережной и максимальной (в отличие от устройств другого типа) зарядки батареи - для полной отдачи Вашего инструмента ЗУБР


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 2 порта, 2 х 3 А, (БЗУ-20-2) - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...