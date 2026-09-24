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Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4)

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Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 1
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 2
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 3
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 4
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 5
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 6
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 7
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 8
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 9
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 10
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 11
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 12
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 13
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 14
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 15
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 16
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 17
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 18
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 19
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
9
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 1
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 2
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 3
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 4
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 5
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 6
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 7
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 8
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 9
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 10
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 11
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 12
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 13
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 14
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 15
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 16
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 17
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 18
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 19
  • Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708549
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4)
11 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
9
Ширина, см
48
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х11
Вес, г.
900

Описание товара Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4)

Высокоскоростное зарядное устройство для аккумуляторов нового поколения системы LMS. Четыре порта позволяют одновременно заряжать 4 АКБ током 9А на каждый порт. Интеллектуальная система контроля состояния батареи, режимы балансировки ячеек и медленного заряда помогают поддерживать АКБ в режиме максимальной готовности. Дополнительные порты зарядки носимых устройств для Вашего удобства



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Отзывы о товаре Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
9
Ширина, см
48
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростное зарядное устройство для аккумуляторов нового поколения системы LMS. Четыре порта позволяют одновременно заряжать 4 АКБ током 9А на каждый порт. Интеллектуальная система контроля состояния батареи, режимы балансировки ячеек и медленного заряда помогают поддерживать АКБ в режиме максимальной готовности. Дополнительные порты зарядки носимых устройств для Вашего удобства


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 4 порта, 4 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-4) - по цене 11990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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