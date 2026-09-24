Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 2 порта, 2 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
В наличии
Код товара: 708548
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
9
Ширина, см
29
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х10
Вес, г.
600
Описание товара Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 2 порта, 2 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-2)
Высокоскоростное зарядное устройство для аккумуляторов нового поколения системы LMS. 2 порта позволяют одновременно заряжать 2 АКБ током 9А на каждый порт. Интеллектуальная система контроля состояния батареи, режимы балансировки ячеек и медленного заряда помогают поддерживать АКБ в режиме максимальной готовности. Дополнительные порты зарядки носимых устройств для Вашего удобства
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
9
Ширина, см
29
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Высокоскоростное зарядное устройство для аккумуляторов нового поколения системы LMS. 2 порта позволяют одновременно заряжать 2 АКБ током 9А на каждый порт. Интеллектуальная система контроля состояния батареи, режимы балансировки ячеек и медленного заряда помогают поддерживать АКБ в режиме максимальной готовности. Дополнительные порты зарядки носимых устройств для Вашего удобства
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 2 порта, 2 х 9 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-2) - данный товар вы можете купить по цене 6130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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