Top.Mail.Ru
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Выпрямитель для волос VITEK VT-8282

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 1
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 2
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 3
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 4
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 5
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 6
Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 1
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 2
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 3
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 4
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 5
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 6
  • Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519698
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х7
Вес, г.
390

Описание товара Выпрямитель для волос VITEK VT-8282

Выпрямитель VITEK VT-8282 в стильном черно-красном корпусе понравится обладательницам длинных густых волнистых волос – удлиненные плавающие пластины способны справиться даже с самыми неподатливыми кудрями. Керамическое покрытие пластин Tourmaline ceramic сохранит волосы естественно увлажненными за счет равномерного распределения тепла по поверхности пластин.

Отзывы о товаре Выпрямитель для волос VITEK VT-8282




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Выпрямитель VITEK VT-8282 в стильном черно-красном корпусе понравится обладательницам длинных густых волнистых волос – удлиненные плавающие пластины способны справиться даже с самыми неподатливыми кудрями. Керамическое покрытие пластин Tourmaline ceramic сохранит волосы естественно увлажненными за счет равномерного распределения тепла по поверхности пластин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выпрямитель для волос VITEK VT-8282 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...