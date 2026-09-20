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Кулер FORMULA Cylon 3H купить с доставкой в Москве
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Кулер FORMULA Cylon 3H

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
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  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 10
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 11
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 12
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 13
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 14
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 15
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 16
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 17
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 18
  • Кулер FORMULA Cylon 3H - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 517154
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
24.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
750

Описание товара Кулер FORMULA Cylon 3H

Кулер для процессора Aerocool Cylon 3H дополнен ARGB-подсветкой корпуса вокруг вентилятора, которая придает «динамичный» и стильный вид. Вы можете подключать ее к материнской плате через 3-pin коннектор для создания интересных алгоритмов свечения. Кулер с вентилятором 12 см и простым креплением подходит для работы с разными процессорами. Aerocool Cylon 3H оснащен 3 медными трубками с плоским основанием для лучшего отвода тепла от компонентов системы. Черные ребра радиатора быстро охлаждают плату. Вентилятор действует со скоростью 600-1800 об/мин и создает мощный поток для вывода горячего воздуха за пределы корпуса. Автоматическая регулировка помогает своевременно охлаждать процессор и экономить энергопотребление в режиме ожидания.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер FORMULA Cylon 3H




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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
24.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Aerocool Cylon 3H дополнен ARGB-подсветкой корпуса вокруг вентилятора, которая придает «динамичный» и стильный вид. Вы можете подключать ее к материнской плате через 3-pin коннектор для создания интересных алгоритмов свечения. Кулер с вентилятором 12 см и простым креплением подходит для работы с разными процессорами. Aerocool Cylon 3H оснащен 3 медными трубками с плоским основанием для лучшего отвода тепла от компонентов системы. Черные ребра радиатора быстро охлаждают плату. Вентилятор действует со скоростью 600-1800 об/мин и создает мощный поток для вывода горячего воздуха за пределы корпуса. Автоматическая регулировка помогает своевременно охлаждать процессор и экономить энергопотребление в режиме ожидания.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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