Кулер FORMULA Cylon 3H
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Характеристики
Описание товара Кулер FORMULA Cylon 3H
Кулер для процессора Aerocool Cylon 3H дополнен ARGB-подсветкой корпуса вокруг вентилятора, которая придает «динамичный» и стильный вид. Вы можете подключать ее к материнской плате через 3-pin коннектор для создания интересных алгоритмов свечения. Кулер с вентилятором 12 см и простым креплением подходит для работы с разными процессорами. Aerocool Cylon 3H оснащен 3 медными трубками с плоским основанием для лучшего отвода тепла от компонентов системы. Черные ребра радиатора быстро охлаждают плату. Вентилятор действует со скоростью 600-1800 об/мин и создает мощный поток для вывода горячего воздуха за пределы корпуса. Автоматическая регулировка помогает своевременно охлаждать процессор и экономить энергопотребление в режиме ожидания.
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