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Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A)

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Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 1
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 2
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 3
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 4
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 5
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 6
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 7
Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
70
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 1
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 2
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 3
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 4
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 5
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 6
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 7
  • Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 880 руб.  2 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363541
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
70
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
24.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х10
Вес, г.
500

Описание товара Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A)

Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] представляет собой компактное и эффективное решение с конструкцией башенного типа. Модель обладает классическим внешним видом и отлично подойдет для сборок в самом разном дизайне. Помимо этого, модуль отличается универсальностью установки и отлично подходит для процессоров Intel и AMD с тепловыделением до 70 Вт. Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] использует в своей основе медно-алюминиевое основание, 2 трубки и алюминиевый радиатор, что обеспечивает эффективный отвод тепла. Также модель оснащена вентилятором диаметром 92 мм, который способен работать на скорости от 300 до 2000 об/мин, что позволяет создавать концентрированный поток воздуха. За счет особой формы лопастей уровень шума не превышает 26 дБ. Модель изготовлена с применением высококачественных компонентов и материалов и отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] благодаря своей конструкции отличается простотой и удобством установки. Для подключения используется коннектор 4-pin. Комплектация включает в себя монтажный набор. Термопаста нанесена на основание.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Arctic Freezer 7 X CO (ACFRE00085A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
70
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
24.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] представляет собой компактное и эффективное решение с конструкцией башенного типа. Модель обладает классическим внешним видом и отлично подойдет для сборок в самом разном дизайне. Помимо этого, модуль отличается универсальностью установки и отлично подходит для процессоров Intel и AMD с тепловыделением до 70 Вт. Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] использует в своей основе медно-алюминиевое основание, 2 трубки и алюминиевый радиатор, что обеспечивает эффективный отвод тепла. Также модель оснащена вентилятором диаметром 92 мм, который способен работать на скорости от 300 до 2000 об/мин, что позволяет создавать концентрированный поток воздуха. За счет особой формы лопастей уровень шума не превышает 26 дБ. Модель изготовлена с применением высококачественных компонентов и материалов и отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Arctic Cooling Freezer 7 X CO [ACFRE00085A] благодаря своей конструкции отличается простотой и удобством установки. Для подключения используется коннектор 4-pin. Комплектация включает в себя монтажный набор. Термопаста нанесена на основание.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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