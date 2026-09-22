Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX BK Digital
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX BK Digital
Кулер для процессора Ocypus Delta A40 EX Digital продолжает традиции дизайна семейства A40: закруглённая верхняя крышка и равномерное расположение рёбер — минималистичный, но прочный корпус. Оснащен цельнометаллическими монтажными деталями, обеспечивающими поддержку установки на основные платформы Intel и AMD. Поддержка функции ARGB, простая настройка различных световых эффектов с помощью программного обеспечения для управления световыми эффектами, реализация персонализированных и настраиваемых конфигураций освещения. Способен выдерживать тепловыделение до 200 Вт, обеспечивая стабильное охлаждение для высокопроизводительных игр и ресурсоёмких приложений. Обеспечивает стабильную производительность под нагрузкой для плавной и бесперебойной работы. Мониторинг температуры центрального и графического процессоров в режиме реального времени с элегантной четкостью цифр — предоставление важных данных без отвлекающих факторов в стиле, который гармонично сочетает в себе отличный дизайн и чистую функциональность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Алюминий, Медь
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитКулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, ...
-
В наличииЦена 1 950 руб. 2 460 руб.488 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS ARGB 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, A...
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитКулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Алюминий, Медь
Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 EX BK Digital