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Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт.

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Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 1
Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 2
Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 3
Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 4
Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
  • Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 1
  • Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 2
  • Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 3
  • Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 4
  • Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515129
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт.

Прочное закаленное стекло 2.5D с закругленными краями и черной окантовкой, полностью закрывающее экран смартфона

Отзывы о товаре Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт.




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Прочное закаленное стекло 2.5D с закругленными краями и черной окантовкой, полностью закрывающее экран смартфона
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max 2.5D 1шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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