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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый купить с доставкой в Москве
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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый

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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 1
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 2
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 3
Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 1
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 2
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 3
  • Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
330 руб.  780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый
330 руб. -58%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Google Pixel Watch
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
20

Описание товара Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это высококачественные аксессуары, которые надежно защищают экран вашего устройства от царапин, потертостей и других мелких повреждений. С толщиной всего 0.2 мм, этот аксессуар практически незаметен на экране, сохраняя при этом превосходную чувствительность к тактильному вводу. Изготовленные из прочного и устойчивого к ударам материала, защитные стекла BoraSCO обладают твердостью по шкале 6H, что обеспечивает длительную эксплуатацию и защиту вашего устройства. Эти стекла легко устанавливаются и гарантируют отличную прозрачность, не искажая изображение и сохраняя насыщенность цветов. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к деталям и качеству материалов, предоставляя пользователям уверенность в сохранности их гаджетов. Установив защитное стекло BoraSCO, вы можете не беспокоиться о случайных повреждениях и царапинах на экране вашего телефона, обеспечивая ему надежную защиту каждый день.

Отзывы о товаре Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Google Pixel Watch
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это высококачественные аксессуары, которые надежно защищают экран вашего устройства от царапин, потертостей и других мелких повреждений. С толщиной всего 0.2 мм, этот аксессуар практически незаметен на экране, сохраняя при этом превосходную чувствительность к тактильному вводу. Изготовленные из прочного и устойчивого к ударам материала, защитные стекла BoraSCO обладают твердостью по шкале 6H, что обеспечивает длительную эксплуатацию и защиту вашего устройства. Эти стекла легко устанавливаются и гарантируют отличную прозрачность, не искажая изображение и сохраняя насыщенность цветов. Бренд BoraSCO известен своим вниманием к деталям и качеству материалов, предоставляя пользователям уверенность в сохранности их гаджетов. Установив защитное стекло BoraSCO, вы можете не беспокоиться о случайных повреждениях и царапинах на экране вашего телефона, обеспечивая ему надежную защиту каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый - данный товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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