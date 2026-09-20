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Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F

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Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 1
Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 2
Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 3
Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 4
Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 4
  • Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512743
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
800

Описание товара Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F

Подключайте MG-105 к новейшим сетевым устройствам с поддержкой 2.5G, таким как NAS, PCIe адаптер, игровая консоль, VR, Wi-Fi 6 AP, чтобы мгновенно получить высокопроизводительную сеть благодаря упрощенной технологии plug-and-play.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Подключайте MG-105 к новейшим сетевым устройствам с поддержкой 2.5G, таким как NAS, PCIe адаптер, игровая консоль, VR, Wi-Fi 6 AP, чтобы мгновенно получить высокопроизводительную сеть благодаря упрощенной технологии plug-and-play.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор Zyxel MG-105-ZZ0101F - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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