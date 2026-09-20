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Кресло игровое Knight TITAN черный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Knight TITAN черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 1
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 2
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 3
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 4
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 5
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  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 9
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 10
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 11
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 12
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 13
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 14
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 15
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 16
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 17
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 18
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 19
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 20
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 21
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 22
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 23
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 24
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 25
  • Кресло игровое Knight TITAN черный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512648
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Характеристики

Бренд
Knight
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
27.4

Описание товара Кресло игровое Knight TITAN черный

Современное компьютерное игровое кресло для геймеров

Отзывы о товаре Кресло игровое Knight TITAN черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Knight
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
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Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Современное компьютерное игровое кресло для геймеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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