Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 370 руб.
В наличии
Код товара: 262841
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25
Описание товара Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
Первое в мире игровое кресло белого цвета от AKRacing, лидера в области дизайна и качества. С футуристическим, лаконичным дизайном геймерское кресло AKRacing Arctica делает уникальное и смелое заявление. Кресло Arctica получило новый улучшенный подлокотник в сочетании с той же эргономичной компоновкой, которая присуща всем креслам от AKRacing. Компания AKRacing является общепризнанным лидером на рынке профессиональных геймерских кресел, и кресло Arctica в белом исполнении является чем-то новым, что дает публике представление об инновациях стиля AKRacing.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Первое в мире игровое кресло белого цвета от AKRacing, лидера в области дизайна и качества. С футуристическим, лаконичным дизайном геймерское кресло AKRacing Arctica делает уникальное и смелое заявление. Кресло Arctica получило новый улучшенный подлокотник в сочетании с той же эргономичной компоновкой, которая присуща всем креслам от AKRacing. Компания AKRacing является общепризнанным лидером на рынке профессиональных геймерских кресел, и кресло Arctica в белом исполнении является чем-то новым, что дает публике представление об инновациях стиля AKRacing.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - этот товар вы можете купить по цене 25370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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