Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557
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Характеристики
Описание товара Moby-Jumper. Тренажер для прыжков со счетчиком, свет.звук,фиолет. арт.68557
Тренажер Moby Kids 68557, фиолетовый со счетчиком, светом и звуком. Прыгать на тренажере MobyJumper не только очень просто, но и полезно для развития координации движения и укрепления разных групп мышц. Ну а про восторг, который испытывают дети от такого веселого времяпрепровождения, и говорить не приходится! MobyJumper состоит из мягкой опоры для ног, эластичных ремней и ручки-перекладины со счетчиком. Ребенок держится двумя руками за ручки тренажера. Двумя ногами встает на подставку и подпрыгивает. Материал тренажера имеет хорошие амортизирующие свойства, тем самым обеспечивая прыгучесть. Счетчик покажет количество прыжков, которые совершил ребенок. Нажав кнопку «Сброс», Вы начинаете подсчет прыжков заново. При совершении прыжков загораются яркие лампочки с двух сторон ручек (отключаются автоматически через некоторое время, в состоянии покоя). Веселый звук, издаваемый при каждом прыжке, увлекает ребенка прыгать снова и снова. Тренажер выдерживает нагрузку до 50 кг. Рекомендован для детей 3-8 лет.
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