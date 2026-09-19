Массажная дорожка 150*30 см У718
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажная дорожка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%2 920 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398915
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Массажная дорожка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.3х0.03
Вес, кг.
2.37
Описание товара Массажная дорожка 150*30 см У718
Дорожка состоит из пластиковых цилиндров и массирует ступни при помощи длинных продольных углублений. Благодаря им же дорожка не скользит по полу. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Массажная дорожка
Страна производитель
Китай
Дорожка состоит из пластиковых цилиндров и массирует ступни при помощи длинных продольных углублений. Благодаря им же дорожка не скользит по полу. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Массажная дорожка 150*30 см У718