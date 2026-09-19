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Массажная дорожка 150*30 см У718 купить с доставкой в Москве
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Массажная дорожка 150*30 см У718

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Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 1
Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 2
Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 3
Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажная дорожка
  • Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 1
  • Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 2
  • Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 3
  • Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
2 920 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398915
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Массажная дорожка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.3х0.03
Вес, кг.
2.37

Описание товара Массажная дорожка 150*30 см У718

Дорожка состоит из пластиковых цилиндров и массирует ступни при помощи длинных продольных углублений. Благодаря им же дорожка не скользит по полу. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Массажная дорожка 150*30 см У718




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Массажная дорожка
Страна производитель
Китай
Описание
Дорожка состоит из пластиковых цилиндров и массирует ступни при помощи длинных продольных углублений. Благодаря им же дорожка не скользит по полу. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Массажная дорожка 150*30 см У718 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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