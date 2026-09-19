Кегли 9 штук 6447
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Характеристики
Тип товара
Кегли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%790 руб. 1 581 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398891
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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Кегли
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кегли - 9 шт., мяч - 2 шт.
Материал
пластик
Размер в упаковке
256х253х270 мм
Страна бренда
Беларусь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х20
Вес, г.
860
Описание товара Кегли 9 штук 6447
Боулинг — это занимательная активная спортивная игра для всей семьи, в которую можно играть как на улице, так и дома. Главными атрибутами данной игры являются шар и кегли. Фабрика «Полесье» представляет набор «Кегли, 9 штук», который разнообразит летние дни и позволит провести весёлые семейные соревнования. Для повышения уровня сложности игры кегли можно выставлять в разной конфигурации. Боулинг способствует физическому развитию и координации движения детей. Групповая игра развивает социализацию ребенка и соревновательный дух
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Бренд
Полесье
Тип товара
Кегли
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кегли - 9 шт., мяч - 2 шт.
Материал
пластик
Размер в упаковке
256х253х270 мм
Страна бренда
Беларусь
Страна производитель
Китай
Боулинг — это занимательная активная спортивная игра для всей семьи, в которую можно играть как на улице, так и дома. Главными атрибутами данной игры являются шар и кегли. Фабрика «Полесье» представляет набор «Кегли, 9 штук», который разнообразит летние дни и позволит провести весёлые семейные соревнования. Для повышения уровня сложности игры кегли можно выставлять в разной конфигурации. Боулинг способствует физическому развитию и координации движения детей. Групповая игра развивает социализацию ребенка и соревновательный дух
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
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