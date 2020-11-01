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Главная Товары для строительства и ремонта Строительное оборудование Тепловые пушки Ресанта Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000 (керам.нагревательный элемент) (67/1/22)

Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000 (керам.нагревательный элемент) (67/1/22)

Артикул: 51068
я_Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000 (керам.нагревательный элемент) (67/1/22)
2 790 руб. 

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Артикул: 51068
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольный
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг3.2
Мощность обогрева3000 Вт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое
Уровни мощности3000/1500
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000. Мощность: 3000 Вт. Вес: 3.2 кг.


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Самовывоз невозможен
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭПК-3000 (керам.нагревательный элемент) (67/1/22) - купить по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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