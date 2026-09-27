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Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 купить с доставкой в Москве
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Тепловая пушка Ballu BHP-P-6

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Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 1
Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 2
Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 3
Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 4
Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 1
  • Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 2
  • Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 3
  • Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 4
  • Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тепловая пушка Ballu BHP-P-6
10 490 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х37
Вес, кг.
6.25

Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-P-6

Тепловая пушка Ballu BHP-P-6



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Отзывы о товаре Тепловая пушка Ballu BHP-P-6




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Ballu BHP-P-6


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка Ballu BHP-P-6 - данный товар вы можете купить по цене 10490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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