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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев купить с доставкой в Москве
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев

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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 1
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 2
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 3
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 4
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 5
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 6
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 7
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 8
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 9
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 10
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 11
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 12
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 13
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 14
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 15
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 16
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 17
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 18
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 14
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 15
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 16
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 17
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 18
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748030
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Форма
Круглая
Площадь обогрева
100
Расход топлива
0,95
Ширина упаковки
335
Высота упаковки
418
Защита от перегрева
да
Длина шнура
699
Мощность
10000
Вид
теплогенератор дизельный
Расход топлива (max)
0,95
Способ нагрева
прямой
Производитель
DENZEL
Комплектация
Тепловая пушка - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Термостат
нет
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
12
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
0
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х42х34
Вес, кг.
11.58

Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-10 96481 мощностью 10 кВт и производительностью 300 м?/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 100 м?. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое. ,


Преимущества

Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Форма
Круглая
Площадь обогрева
100
Расход топлива
0,95
Ширина упаковки
335
Высота упаковки
418
Защита от перегрева
да
Длина шнура
699
Мощность
10000
Вид
теплогенератор дизельный
Расход топлива (max)
0,95
Развернуть
Способ нагрева
прямой
Производитель
DENZEL
Комплектация
Тепловая пушка - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Термостат
нет
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
12
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
0
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
140
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-10 96481 мощностью 10 кВт и производительностью 300 м?/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 100 м?. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое. ,


Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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