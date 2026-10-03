Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-15000
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 620 руб.
В наличии
Код товара: 269610
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
18
Напряжение сети
220/230 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
150
Ширина, см
29.2
Высота, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х30
Вес, кг.
19
Описание товара Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-15000
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К7-15000 используется в хорошо проветриваемых помещениях большой площади складского или промышленного назначения. Камера сгорания прибора выполнена из жаропрочной стали. Пушка работает на дизельном топливе. Прибор оборудован следующими защитными функциями: контроль наличия пламени; защита от нестабильной работы сети; защита от высекания пламени (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз); термозащита.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
18
Напряжение сети
220/230 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
150
Развернуть
Ширина, см
29.2
Высота, см
42
Страна производитель
Китай
Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К7-15000 используется в хорошо проветриваемых помещениях большой площади складского или промышленного назначения. Камера сгорания прибора выполнена из жаропрочной стали. Пушка работает на дизельном топливе. Прибор оборудован следующими защитными функциями: контроль наличия пламени; защита от нестабильной работы сети; защита от высекания пламени (пушка автоматически пытается зажечь пламя не более 3-х раз); термозащита.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-15000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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