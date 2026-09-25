Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат
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Характеристики
Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат
Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-25i 96483 номинальной тепловой мощностью 25 кВт и производительностью 600 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает на 10 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Преимущества
- Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
- Встроенный термостат — заданная температура в помещении поддерживается автоматически, без участия пользователя.
- Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
- Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
- Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
- Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
- Удобное перемещение — пушка оснащена транспортировочной ручкой.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-25i 96483 номинальной тепловой мощностью 25 кВт и производительностью 600 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает на 10 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Преимущества
- Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
- Встроенный термостат — заданная температура в помещении поддерживается автоматически, без участия пользователя.
- Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
- Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
- Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
- Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
- Удобное перемещение — пушка оснащена транспортировочной ручкой.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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