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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос купить с доставкой в Москве
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос

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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 1
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 2
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 3
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 4
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 5
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 6
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 7
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 8
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 9
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 10
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 11
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 12
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 13
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 14
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 15
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 16
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 17
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 18
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
45
Производительность, м?/ч
1000
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 14
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 15
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 16
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 17
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 18
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 040 руб. 
Начислим 321 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748033
Доставка в Москве
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос
20 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Форма
Круглая
Площадь обогрева
450
Расход топлива
3,9
Ширина упаковки
430
Высота упаковки
530
Защита от перегрева
да
Длина шнура
920
Производительность
1000
Мощность
45000
Вид
mv_5631
Расход топлива (max)
3,90
Производительность (min)
1000
Способ нагрева
прямой
Производитель
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штПодставка - 1 штКолеса - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
45
Производительность, м?/ч
1000
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
38
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
3
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
170
Ширина, см
91.5
Высота, см
42.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х53х43
Вес, кг.
25.1

Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-45i 96485 номинальной тепловой мощностью 45 кВт и производительностью 1000 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает более чем на 9 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Преимущества

  • Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
  • Встроенный цифровой термостат — заданная температура в помещении поддерживается точно, без участия пользователя.
  • Визуальный контроль рабочих параметров — LED-дисплей отображает значения температуры: текущей и установленной пользователем.
  • Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
  • Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
  • Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
  • Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
  • Продуманная конструкция — специальные опоры обеспечивают устойчивость пушки во время работы.
  • Удобная транспортировка — пушка оснащена большими колесами и П-образной ручкой.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.



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Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Форма
Круглая
Площадь обогрева
450
Расход топлива
3,9
Ширина упаковки
430
Высота упаковки
530
Защита от перегрева
да
Длина шнура
920
Производительность
1000
Мощность
45000
Вид
mv_5631
Развернуть
Расход топлива (max)
3,90
Производительность (min)
1000
Способ нагрева
прямой
Производитель
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штПодставка - 1 штКолеса - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
45
Производительность, м?/ч
1000
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
38
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
3
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
170
Ширина, см
91.5
Высота, см
42.5
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-45i 96485 номинальной тепловой мощностью 45 кВт и производительностью 1000 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает более чем на 9 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Преимущества

  • Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
  • Встроенный цифровой термостат — заданная температура в помещении поддерживается точно, без участия пользователя.
  • Визуальный контроль рабочих параметров — LED-дисплей отображает значения температуры: текущей и установленной пользователем.
  • Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
  • Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
  • Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
  • Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
  • Продуманная конструкция — специальные опоры обеспечивают устойчивость пушки во время работы.
  • Удобная транспортировка — пушка оснащена большими колесами и П-образной ручкой.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос – стоимость товара 20040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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