Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос
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Характеристики
Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96485, DHG-45i, 45 кВт, 1000 м3/ч, прямой нагрев, электронный термос
Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-45i 96485 номинальной тепловой мощностью 45 кВт и производительностью 1000 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает более чем на 9 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Преимущества
- Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
- Встроенный цифровой термостат — заданная температура в помещении поддерживается точно, без участия пользователя.
- Визуальный контроль рабочих параметров — LED-дисплей отображает значения температуры: текущей и установленной пользователем.
- Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
- Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
- Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
- Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
- Продуманная конструкция — специальные опоры обеспечивают устойчивость пушки во время работы.
- Удобная транспортировка — пушка оснащена большими колесами и П-образной ручкой.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
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Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-45i 96485 номинальной тепловой мощностью 45 кВт и производительностью 1000 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает более чем на 9 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
Преимущества
- Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
- Встроенный цифровой термостат — заданная температура в помещении поддерживается точно, без участия пользователя.
- Визуальный контроль рабочих параметров — LED-дисплей отображает значения температуры: текущей и установленной пользователем.
- Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
- Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
- Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
- Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
- Продуманная конструкция — специальные опоры обеспечивают устойчивость пушки во время работы.
- Удобная транспортировка — пушка оснащена большими колесами и П-образной ручкой.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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