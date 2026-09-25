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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста купить с доставкой в Москве
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста

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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 1
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 2
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 3
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 4
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 5
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 6
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 7
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 8
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 9
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 10
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 11
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 12
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 13
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 14
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 15
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 16
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 17
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
непрямой
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
750
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 14
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 15
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 16
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 17
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 280 руб. 
Начислим 613 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748035
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста
38 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Форма
Круглая
Площадь обогрева
300
Расход топлива
2,8
Ширина упаковки
465
Высота упаковки
550
Защита от перегрева
да
Длина шнура
1005
Производительность
750
Мощность
30000
Вид
теплогенератор дизельный
Расход топлива (max)
2,80
Производительность (min)
750
Способ нагрева
непрямой
Производитель
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штПодставка - 1 штКолеса - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
непрямой
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
750
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
50
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
340
Ширина, см
104.5
Высота, см
46.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.55х0.47
Вес, кг.
29.17

Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста

Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева DENZEL NHG-30i 96492 с цифровым термостатом обладает тепловой мощностью 30 кВт и генерирует поток теплого воздуха 750 м3/ч. Предназначена для обогрева шатров, палаток, складов, а также технических помещений, ангаров, теплиц и строительных объектов. В работе пушки используется схема непрямого нагрева: при помощи отводного патрубка продукты горения можно полностью вывести за пределы помещения. Такое решение позволяет использовать устройство в присутствии людей.

Преимущества

  • Автономная работа — достаточно нажать на кнопку пуска, и автоматика включит подачу топлива и зажигание, по достижении заданной температуры пушка отключится.
  • Контроль нагрева с точностью до 1 °C — цифровой термостат позволяет устанавливать требуемую температуру.
  • Удобный контроль параметров работы — на дисплее можно увидеть значения заданной и текущей температуры воздуха в помещении.
  • Термозащита — при перегреве срабатывает специальный датчик, и тепловая пушка отключается.
  • Безопасная работа — встроенная система защиты прекращает подачу топлива в случае затухания пламени или отключения электропитания.
  • Низкий расход топлива — полного бака хватит на 18 часов работы без дозаправки.
  • Работа без непредвиденных остановок — топливный датчик подскажет, когда следует наполнить бак.
  • Мобильность — благодаря колесам и удобной ручке вы можете легко и быстро перемещать пушку.
  • Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Форма
Круглая
Площадь обогрева
300
Расход топлива
2,8
Ширина упаковки
465
Высота упаковки
550
Защита от перегрева
да
Длина шнура
1005
Производительность
750
Мощность
30000
Вид
теплогенератор дизельный
Развернуть
Расход топлива (max)
2,80
Производительность (min)
750
Способ нагрева
непрямой
Производитель
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штПодставка - 1 штКолеса - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
непрямой
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
750
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
50
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
340
Ширина, см
104.5
Высота, см
46.5
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева DENZEL NHG-30i 96492 с цифровым термостатом обладает тепловой мощностью 30 кВт и генерирует поток теплого воздуха 750 м3/ч. Предназначена для обогрева шатров, палаток, складов, а также технических помещений, ангаров, теплиц и строительных объектов. В работе пушки используется схема непрямого нагрева: при помощи отводного патрубка продукты горения можно полностью вывести за пределы помещения. Такое решение позволяет использовать устройство в присутствии людей.

Преимущества

  • Автономная работа — достаточно нажать на кнопку пуска, и автоматика включит подачу топлива и зажигание, по достижении заданной температуры пушка отключится.
  • Контроль нагрева с точностью до 1 °C — цифровой термостат позволяет устанавливать требуемую температуру.
  • Удобный контроль параметров работы — на дисплее можно увидеть значения заданной и текущей температуры воздуха в помещении.
  • Термозащита — при перегреве срабатывает специальный датчик, и тепловая пушка отключается.
  • Безопасная работа — встроенная система защиты прекращает подачу топлива в случае затухания пламени или отключения электропитания.
  • Низкий расход топлива — полного бака хватит на 18 часов работы без дозаправки.
  • Работа без непредвиденных остановок — топливный датчик подскажет, когда следует наполнить бак.
  • Мобильность — благодаря колесам и удобной ручке вы можете легко и быстро перемещать пушку.
  • Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста - купить по цене 38280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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