Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста
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Характеристики
Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96492, NHG-30i, 30 кВт, 750 м3/ч, непрямой нагрев, цифровой термоста
Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева DENZEL NHG-30i 96492 с цифровым термостатом обладает тепловой мощностью 30 кВт и генерирует поток теплого воздуха 750 м3/ч. Предназначена для обогрева шатров, палаток, складов, а также технических помещений, ангаров, теплиц и строительных объектов. В работе пушки используется схема непрямого нагрева: при помощи отводного патрубка продукты горения можно полностью вывести за пределы помещения. Такое решение позволяет использовать устройство в присутствии людей.
Преимущества
- Автономная работа — достаточно нажать на кнопку пуска, и автоматика включит подачу топлива и зажигание, по достижении заданной температуры пушка отключится.
- Контроль нагрева с точностью до 1 °C — цифровой термостат позволяет устанавливать требуемую температуру.
- Удобный контроль параметров работы — на дисплее можно увидеть значения заданной и текущей температуры воздуха в помещении.
- Термозащита — при перегреве срабатывает специальный датчик, и тепловая пушка отключается.
- Безопасная работа — встроенная система защиты прекращает подачу топлива в случае затухания пламени или отключения электропитания.
- Низкий расход топлива — полного бака хватит на 18 часов работы без дозаправки.
- Работа без непредвиденных остановок — топливный датчик подскажет, когда следует наполнить бак.
- Мобильность — благодаря колесам и удобной ручке вы можете легко и быстро перемещать пушку.
- Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.
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Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева DENZEL NHG-30i 96492 с цифровым термостатом обладает тепловой мощностью 30 кВт и генерирует поток теплого воздуха 750 м3/ч. Предназначена для обогрева шатров, палаток, складов, а также технических помещений, ангаров, теплиц и строительных объектов. В работе пушки используется схема непрямого нагрева: при помощи отводного патрубка продукты горения можно полностью вывести за пределы помещения. Такое решение позволяет использовать устройство в присутствии людей.
Преимущества
- Автономная работа — достаточно нажать на кнопку пуска, и автоматика включит подачу топлива и зажигание, по достижении заданной температуры пушка отключится.
- Контроль нагрева с точностью до 1 °C — цифровой термостат позволяет устанавливать требуемую температуру.
- Удобный контроль параметров работы — на дисплее можно увидеть значения заданной и текущей температуры воздуха в помещении.
- Термозащита — при перегреве срабатывает специальный датчик, и тепловая пушка отключается.
- Безопасная работа — встроенная система защиты прекращает подачу топлива в случае затухания пламени или отключения электропитания.
- Низкий расход топлива — полного бака хватит на 18 часов работы без дозаправки.
- Работа без непредвиденных остановок — топливный датчик подскажет, когда следует наполнить бак.
- Мобильность — благодаря колесам и удобной ручке вы можете легко и быстро перемещать пушку.
- Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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