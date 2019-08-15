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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15

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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 2
Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 3
Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 4
Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1600
  • Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 1
  • Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 2
  • Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 3
  • Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 4
  • Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137021
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1600
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Таймер
нет
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
120
Ширина, см
49
Высота, см
51.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х43
Вес, кг.
13

Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15

Тепловая пушка Ballu BHP-P2-15 - профессиональное оборудование для обогрева помещений с большой площадью, например: ангаров, производственных участков, строительных объектов, складов, подсобных помещений, хранилищ, гаражей и мн. др. Помимо стандартной напольной установки пушка имеет возможность крепления к стене. При навесном варианте монтажа освобождается место для прохода, повышается безопасность эксплуатации, а также уменьшается разница температур в низших и околопотолочных слоях помещения. Также представленная модель имеет функцию отключения обогрева, что дает возможность ее эксплуатации в качестве вентилятора.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2019
Борис К.

Достоинства:
компактная и легкая.
Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения тэнов.
Внутренний тепловой экран который уменьшает температуру корпуса.
Можно регулировать угол наклона.
Встроенный термостат для защиты от перегрева.

Недостатки:
пока не обнаружил

Комментарий:
у нас своя строительная бригада. Мы решили приобрести такую тепловую пушку для использования на строительных объектах. Ее легко транспортировать. Она хорошо обогревает довольно большие помещения. Корпус изготовлен их хорошей нержавейки и не подвержен коррозии. Направление обогрева можно направлять, при необходимости можно установить на стене, а это удобно. Терморегулятором выставляется температура от 0 до 40. Хорошо, что можно переключать мощность. Иногда используем её в режиме вентиляции без обогрева.



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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1600
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Таймер
нет
Напряжение сети
380/400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
120
Развернуть
Ширина, см
49
Высота, см
51.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Ballu BHP-P2-15 - профессиональное оборудование для обогрева помещений с большой площадью, например: ангаров, производственных участков, строительных объектов, складов, подсобных помещений, хранилищ, гаражей и мн. др. Помимо стандартной напольной установки пушка имеет возможность крепления к стене. При навесном варианте монтажа освобождается место для прохода, повышается безопасность эксплуатации, а также уменьшается разница температур в низших и околопотолочных слоях помещения. Также представленная модель имеет функцию отключения обогрева, что дает возможность ее эксплуатации в качестве вентилятора.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2019
Борис К.

Достоинства:
компактная и легкая.
Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения тэнов.
Внутренний тепловой экран который уменьшает температуру корпуса.
Можно регулировать угол наклона.
Встроенный термостат для защиты от перегрева.

Недостатки:
пока не обнаружил

Комментарий:
у нас своя строительная бригада. Мы решили приобрести такую тепловую пушку для использования на строительных объектах. Ее легко транспортировать. Она хорошо обогревает довольно большие помещения. Корпус изготовлен их хорошей нержавейки и не подвержен коррозии. Направление обогрева можно направлять, при необходимости можно установить на стене, а это удобно. Терморегулятором выставляется температура от 0 до 40. Хорошо, что можно переключать мощность. Иногда используем её в режиме вентиляции без обогрева.


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