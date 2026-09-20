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Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм

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Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 1
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 2
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 3
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 4
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 5
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 6
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 7
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 8
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 9
Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 1
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 5
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 6
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 7
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 8
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 9
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507684
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
400

Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм

Поворотно-наклонная домашняя камера безопасности Wi-Fi. Обнаруживает движение и сразу же отправляет вам оповещения. Кража со взломом - это как раз то, что мы хотим предотвратить. Установите камеру на вход в ваш дом, гараж или подвал, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи и ценного имущества. Получайте уведомление, когда камера обнаруживает движение дома. Это может быть уведомление о прибытии посылки или подозрительное вторжение. Включите световые и звуковые эффекты, чтобы отпугнуть нежелательных посетителей. Спите спокойно. Пусть камера следит за вашим домом, пока вы отдыхаете. Инфракрасное ночное видение 850 нм поддерживает автоматический фильтр переключения цвета в условиях низкой освещенности с расстоянием до 9 м. Запечатлейте каждую деталь в сверхвысоком разрешении с разрешением 3 МП. Смотрите, что именно происходило перед вашей камерой в любое время, когда она была включена. Знайте, в безопасности ли ваши дети, о них хорошо заботятся или у них проблемы. Отправляясь в поездку, вы все равно можете убедиться, что у ваших малышей и домашних любимцев. Двусторонняя аудиосвязь позволяет вам сказать им, что вы скучаете по ним (или помешать им насладиться не предназначенной для них едой).

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Поворотно-наклонная домашняя камера безопасности Wi-Fi. Обнаруживает движение и сразу же отправляет вам оповещения. Кража со взломом - это как раз то, что мы хотим предотвратить. Установите камеру на вход в ваш дом, гараж или подвал, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи и ценного имущества. Получайте уведомление, когда камера обнаруживает движение дома. Это может быть уведомление о прибытии посылки или подозрительное вторжение. Включите световые и звуковые эффекты, чтобы отпугнуть нежелательных посетителей. Спите спокойно. Пусть камера следит за вашим домом, пока вы отдыхаете. Инфракрасное ночное видение 850 нм поддерживает автоматический фильтр переключения цвета в условиях низкой освещенности с расстоянием до 9 м. Запечатлейте каждую деталь в сверхвысоком разрешении с разрешением 3 МП. Смотрите, что именно происходило перед вашей камерой в любое время, когда она была включена. Знайте, в безопасности ли ваши дети, о них хорошо заботятся или у них проблемы. Отправляясь в поездку, вы все равно можете убедиться, что у ваших малышей и домашних любимцев. Двусторонняя аудиосвязь позволяет вам сказать им, что вы скучаете по ним (или помешать им насладиться не предназначенной для них едой).
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