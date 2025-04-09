Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-16R) Red

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет отличным выбором для апгрейда или сборки современного домашнего или офисного компьютера. Объём в 16 ГБ с комфортом потянет работу с множеством вкладок браузера, офисными пакетами, нетребовательными играми и даже лёгким монтажом видео. Это решение избавит от подтормаживаний при обычной многозадачности, но не стоит рассматривать его для профессиональных рабочих станций с тяжёлым рендерингом или одновременной работой в нескольких виртуальных машинах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным и распространённым решением. Это значит, что планка совместима с современными процессорами Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующими материнскими платами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в слоты для ноутбучных SO-DIMM он физически не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночная планка объёмом 16 ГБ предлагает солидный запас для большинства повседневных задач. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, вы получите плавность выше, чем при использовании стандартных модулей на 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.35 В. Для активации максимальной частоты 3200 МГц потребуется включить профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек таймингов и напряжения, что удобно для начинающих пользователей.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500 серий, поддерживающих DDR4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не более старое поколение DDR3 или новое DDR5. Для стабильной работы на частоте 3200 МГц желательно использовать процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 2000 и новее.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором красного цвета, который не только придаёт ей стильный вид, но и способствует лучшему теплоотводу при длительной нагрузке. Высота модуля с радиатором является стандартной и не должна вызывать конфликтов с установкой большинства процессорных кулеров, кроме, возможно, самых массивных башенных моделей.

Комплектность, режимы работы и расширение

Обратите внимание, что это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, потребуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате. Докупая такую же планку позже, вы сможете собрать двухканальный комплект на 32 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Если ваша цель - максимальная производительность в играх или рабочих приложениях, предпочтительнее сразу приобретать комплект из двух планок для работы в двухканальном режиме. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту памяти 3200 МГц, иначе модуль будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Этот модуль оптимален для тех, кто хочет получить хороший баланс объёма и скорости для повседневного использования без лишних переплат за RGB-подсветку или экстремально низкие тайминги.