Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-16R) Red
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-16R) Red
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для апгрейда или сборки современного домашнего или офисного компьютера. Объём в 16 ГБ с комфортом потянет работу с множеством вкладок браузера, офисными пакетами, нетребовательными играми и даже лёгким монтажом видео. Это решение избавит от подтормаживаний при обычной многозадачности, но не стоит рассматривать его для профессиональных рабочих станций с тяжёлым рендерингом или одновременной работой в нескольких виртуальных машинах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным и распространённым решением. Это значит, что планка совместима с современными процессорами Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующими материнскими платами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в слоты для ноутбучных SO-DIMM он физически не подойдёт.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночная планка объёмом 16 ГБ предлагает солидный запас для большинства повседневных задач. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, вы получите плавность выше, чем при использовании стандартных модулей на 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.35 В. Для активации максимальной частоты 3200 МГц потребуется включить профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек таймингов и напряжения, что удобно для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500 серий, поддерживающих DDR4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не более старое поколение DDR3 или новое DDR5. Для стабильной работы на частоте 3200 МГц желательно использовать процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 2000 и новее.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена алюминиевым радиатором красного цвета, который не только придаёт ей стильный вид, но и способствует лучшему теплоотводу при длительной нагрузке. Высота модуля с радиатором является стандартной и не должна вызывать конфликтов с установкой большинства процессорных кулеров, кроме, возможно, самых массивных башенных моделей.
Комплектность, режимы работы и расширение
Обратите внимание, что это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, потребуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате. Докупая такую же планку позже, вы сможете собрать двухканальный комплект на 32 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Если ваша цель - максимальная производительность в играх или рабочих приложениях, предпочтительнее сразу приобретать комплект из двух планок для работы в двухканальном режиме. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту памяти 3200 МГц, иначе модуль будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Этот модуль оптимален для тех, кто хочет получить хороший баланс объёма и скорости для повседневного использования без лишних переплат за RGB-подсветку или экстремально низкие тайминги.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для апгрейда или сборки современного домашнего или офисного компьютера. Объём в 16 ГБ с комфортом потянет работу с множеством вкладок браузера, офисными пакетами, нетребовательными играми и даже лёгким монтажом видео. Это решение избавит от подтормаживаний при обычной многозадачности, но не стоит рассматривать его для профессиональных рабочих станций с тяжёлым рендерингом или одновременной работой в нескольких виртуальных машинах.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным и распространённым решением. Это значит, что планка совместима с современными процессорами Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующими материнскими платами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, в слоты для ноутбучных SO-DIMM он физически не подойдёт.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночная планка объёмом 16 ГБ предлагает солидный запас для большинства повседневных задач. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, вы получите плавность выше, чем при использовании стандартных модулей на 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.35 В. Для активации максимальной частоты 3200 МГц потребуется включить профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет автоматически получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек таймингов и напряжения, что удобно для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат на чипсетах Intel 300, 400, 500, 600 серий и AMD 300, 400, 500 серий, поддерживающих DDR4. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не более старое поколение DDR3 или новое DDR5. Для стабильной работы на частоте 3200 МГц желательно использовать процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 2000 и новее.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена алюминиевым радиатором красного цвета, который не только придаёт ей стильный вид, но и способствует лучшему теплоотводу при длительной нагрузке. Высота модуля с радиатором является стандартной и не должна вызывать конфликтов с установкой большинства процессорных кулеров, кроме, возможно, самых массивных башенных моделей.
Комплектность, режимы работы и расширение
Обратите внимание, что это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, потребуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате. Докупая такую же планку позже, вы сможете собрать двухканальный комплект на 32 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Если ваша цель - максимальная производительность в играх или рабочих приложениях, предпочтительнее сразу приобретать комплект из двух планок для работы в двухканальном режиме. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают частоту памяти 3200 МГц, иначе модуль будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Этот модуль оптимален для тех, кто хочет получить хороший баланс объёма и скорости для повседневного использования без лишних переплат за RGB-подсветку или экстремально низкие тайминги.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал хорошо запакованный, все работает и правильно определяется, спасибо
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-16R) Red
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал хорошо запакованный, все работает и правильно определяется, спасибо