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Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная купить с доставкой в Москве
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Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная

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Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 1
Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 2
Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 3
Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 4
Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 1
  • Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 2
  • Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 3
  • Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 4
  • Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504372
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Характеристики

Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная

Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве. Мягкие амбушюры из экокожи. Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы. Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта. Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня. Длина шнура примерно 1,8 метра.

Отзывы о товаре Наушники Accutone UB210 USB для ПК профессиональная




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Характеристики
Бренд
Accutone
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большие мультимедийные динамики для прослушивания музыки в хорошем качестве. Мягкие амбушюры из экокожи. Мягкое оголовье для удобства оператора, его можно регулировать по длине и подогнуть в небольших пределах по форме головы. Микрофон на гибком держателе, держатель вращается по вертикали на 300 градусов. Микрофон необходимо расположить не далее 2-3 см ото рта. Микрофон имеет опцию шумоподавления очень неплохого уровня. Длина шнура примерно 1,8 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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