Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01
«Баталия» - это увлекательная игра, основной идеей которой служит захват территорий, осуществляемый розыгрышем карт войск с руки. Перед началом игры на стол выкладывается 9 полей сражений. Для победы игроку достаточно захватить 3 соседних поля боя, либо 5 случайных. Каждый игрок разыгрывает в свой ход карту с руки, после чего проверяет, возможно ли провести захват поля боя, за которое идет схватка. В конце хода происходит добор карты – из колоды войск, либо из колоды тактик. Карты воинов пронумерованы от 1 до 10 и различаются по 6 цветам – мастям. Карты тактик позволяют вам разыграть дополнительные спецдействия. Ходы играются по очереди, а поле боя захватывается, когда оба игрока собрали комбинации, со своей стороны.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб. 1 598 руб.193 руб. в СплитНастольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктул...
-
В наличииЦена 970 руб. 1 590 руб.243 руб. в СплитНастольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" ...
-
В наличииЦена 1 060 руб. 1 700 руб.265 руб. в СплитСтиль Жизни.Наст.игра "Шипы и розы" (Valentine's Day)
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону жел...
-
В наличииЦена 2 150 руб. 4 029 руб.538 руб. в СплитСтиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"
-
В наличииЦена 2 940 руб. 2 950 руб.735 руб. в СплитНастольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Отзывы о товаре Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01