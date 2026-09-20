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Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01

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Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 1
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 2
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 3
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 4
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 5
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 6
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 7
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 8
Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 1
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 2
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 3
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 4
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 5
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 6
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 7
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 8
  • Настольная игра Lavka games. &quot;Баталия&quot; БТ01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503724
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Характеристики

Бренд
Lavka games
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х4
Вес, г.
230

Описание товара Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01

«Баталия» - это увлекательная игра, основной идеей которой служит захват территорий, осуществляемый розыгрышем карт войск с руки. Перед началом игры на стол выкладывается 9 полей сражений. Для победы игроку достаточно захватить 3 соседних поля боя, либо 5 случайных. Каждый игрок разыгрывает в свой ход карту с руки, после чего проверяет, возможно ли провести захват поля боя, за которое идет схватка. В конце хода происходит добор карты – из колоды войск, либо из колоды тактик. Карты воинов пронумерованы от 1 до 10 и различаются по 6 цветам – мастям. Карты тактик позволяют вам разыграть дополнительные спецдействия. Ходы играются по очереди, а поле боя захватывается, когда оба игрока собрали комбинации, со своей стороны.

Отзывы о товаре Настольная игра Lavka games. "Баталия" БТ01




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Характеристики
Бренд
Lavka games
Тип товара
Настольные игры
Страна производитель
Китай
Описание
«Баталия» - это увлекательная игра, основной идеей которой служит захват территорий, осуществляемый розыгрышем карт войск с руки. Перед началом игры на стол выкладывается 9 полей сражений. Для победы игроку достаточно захватить 3 соседних поля боя, либо 5 случайных. Каждый игрок разыгрывает в свой ход карту с руки, после чего проверяет, возможно ли провести захват поля боя, за которое идет схватка. В конце хода происходит добор карты – из колоды войск, либо из колоды тактик. Карты воинов пронумерованы от 1 до 10 и различаются по 6 цветам – мастям. Карты тактик позволяют вам разыграть дополнительные спецдействия. Ходы играются по очереди, а поле боя захватывается, когда оба игрока собрали комбинации, со своей стороны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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