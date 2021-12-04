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Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 1
Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 2
Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 3
Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 4
Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Afternoons In Utopia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 1
  • Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 2
  • Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 3
  • Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 4
  • Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295065751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Afternoons In Utopia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
IAO, Fantastic Dream, Jerusalem, Dance With Me, Afternoons In Utopia, Sensations, 20th Century, The Voyager, Carol Masters, Universal Daddy, Lassie Come Home, Red Rose, Lady Bright
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка

Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка

04.12.2021
Алексей

Достоинства:
Великолепное издание, достойный ремастер.

Недостатки:
НЕТ

Комментарий:
2-ой альбом, такой же классный как и первый! Альбом с дополнительным буклетом и качественной записью.
Люксовое издание бесспорно выигрышно выглядит. Рекомендую к приобретению!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295065751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Afternoons In Utopia
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
IAO, Fantastic Dream, Jerusalem, Dance With Me, Afternoons In Utopia, Sensations, 20th Century, The Voyager, Carol Masters, Universal Daddy, Lassie Come Home, Red Rose, Lady Bright
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.12.2021
Алексей

Достоинства:
Великолепное издание, достойный ремастер.

Недостатки:
НЕТ

Комментарий:
2-ой альбом, такой же классный как и первый! Альбом с дополнительным буклетом и качественной записью.
Люксовое издание бесспорно выигрышно выглядит. Рекомендую к приобретению!


Alphaville - Afternoons In Utopia (0190295065751) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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