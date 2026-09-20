Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey
Тем, кто ценит тепло и уют домашней обстановки идеально подойдет скандинавский стиль, находящийся сегодня на пике популярности во многих европейских странах. Ничего лишнего - максимум свободного пространства, спокойные цветовые решения и простота. При этом высокий уровень комфорта и максимум удобства. Всё это вобрала в себя новая микроволновая печь Tesler INGRID ME-2044. Она просто создана для того, чтобы стать ярким акцентом на вашей кухне! Благодаря изящным линиям корпуса, зеркальной дверце, декоративным вставкам с приятным на ощупь тактильным покрытием Comfort Touch и высокому уровню автоматизации СВЧ INGRID ME-2044 не имеет аналогов среди подобных устройств на российском рынке. Уникальный стиль линейки INGRID универсален и прекрасно подойдет большинству современных интерьеров. Покрытие камеры Crystal Clear позволяет быстро и легко избавиться от загрязнений внутри СВЧ-печи, а декоративные поверхности получили дополнительную защиту от пятен и жира. Основательность во всём - это Tesler INGRID. Обладая богатым набором функций и автоматических программ микроволновая печь Tesler INGRID, вместе с тем, сочетает в себе простоту использования и безопасность. Режим защиты от детей, высокое качество комплектующих и материалов, современное электронное управление - всё это обуславливает комфорт и простоту использования, а также высокую надёжность и долговечность микроволновой печи ME-2044.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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