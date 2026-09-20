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Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey

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Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 1
Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 2
Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 3
Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 4
Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 5
Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 6
Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 1
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 2
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 3
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 4
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 5
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 6
  • Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499401
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Характеристики

Бренд
Tesler
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey

Тем, кто ценит тепло и уют домашней обстановки идеально подойдет скандинавский стиль, находящийся сегодня на пике популярности во многих европейских странах. Ничего лишнего - максимум свободного пространства, спокойные цветовые решения и простота. При этом высокий уровень комфорта и максимум удобства. Всё это вобрала в себя новая микроволновая печь Tesler INGRID ME-2044. Она просто создана для того, чтобы стать ярким акцентом на вашей кухне! Благодаря изящным линиям корпуса, зеркальной дверце, декоративным вставкам с приятным на ощупь тактильным покрытием Comfort Touch и высокому уровню автоматизации СВЧ INGRID ME-2044 не имеет аналогов среди подобных устройств на российском рынке. Уникальный стиль линейки INGRID универсален и прекрасно подойдет большинству современных интерьеров. Покрытие камеры Crystal Clear позволяет быстро и легко избавиться от загрязнений внутри СВЧ-печи, а декоративные поверхности получили дополнительную защиту от пятен и жира. Основательность во всём - это Tesler INGRID. Обладая богатым набором функций и автоматических программ микроволновая печь Tesler INGRID, вместе с тем, сочетает в себе простоту использования и безопасность. Режим защиты от детей, высокое качество комплектующих и материалов, современное электронное управление - всё это обуславливает комфорт и простоту использования, а также высокую надёжность и долговечность микроволновой печи ME-2044.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Tesler ME-2044 Grey




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Характеристики
Бренд
Tesler
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Тем, кто ценит тепло и уют домашней обстановки идеально подойдет скандинавский стиль, находящийся сегодня на пике популярности во многих европейских странах. Ничего лишнего - максимум свободного пространства, спокойные цветовые решения и простота. При этом высокий уровень комфорта и максимум удобства. Всё это вобрала в себя новая микроволновая печь Tesler INGRID ME-2044. Она просто создана для того, чтобы стать ярким акцентом на вашей кухне! Благодаря изящным линиям корпуса, зеркальной дверце, декоративным вставкам с приятным на ощупь тактильным покрытием Comfort Touch и высокому уровню автоматизации СВЧ INGRID ME-2044 не имеет аналогов среди подобных устройств на российском рынке. Уникальный стиль линейки INGRID универсален и прекрасно подойдет большинству современных интерьеров. Покрытие камеры Crystal Clear позволяет быстро и легко избавиться от загрязнений внутри СВЧ-печи, а декоративные поверхности получили дополнительную защиту от пятен и жира. Основательность во всём - это Tesler INGRID. Обладая богатым набором функций и автоматических программ микроволновая печь Tesler INGRID, вместе с тем, сочетает в себе простоту использования и безопасность. Режим защиты от детей, высокое качество комплектующих и материалов, современное электронное управление - всё это обуславливает комфорт и простоту использования, а также высокую надёжность и долговечность микроволновой печи ME-2044.
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