Мышь Exegate SH-9025 EX264096RUS
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%360 руб. 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499060
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
170
Описание товара Мышь Exegate SH-9025 EX264096RUS
Простая и удобная проводная мышь ExeGate SH-9025 предназначена для работы в офисе и дома со стандартными офисными программами и играми. Мышь удобна в использовании, она имеет три кнопки, высокочувствительный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, провод длиной 1,35 м, интерфейс подключения — USB. Вес составляет всего 60 г. Мышь имеет эргономичную форму и будет удобна в управлении как правой, так и левой рукой. Рассматриваемая модель обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами.
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Простая и удобная проводная мышь ExeGate SH-9025 предназначена для работы в офисе и дома со стандартными офисными программами и играми. Мышь удобна в использовании, она имеет три кнопки, высокочувствительный оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, провод длиной 1,35 м, интерфейс подключения — USB. Вес составляет всего 60 г. Мышь имеет эргономичную форму и будет удобна в управлении как правой, так и левой рукой. Рассматриваемая модель обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Exegate SH-9025 EX264096RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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