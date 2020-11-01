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Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB)

Артикул: 49608
  • Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото 3
Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото 1
Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото 2
Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото 3
1 530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49608
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTitan
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
СовместимостьCore 2 Duo
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокесть
Регулятор оборотовесть
СовместимостьCeleron D
СовместимостьPhenom
СовместимостьSempron
СовместимостьAthlon X2
СовместимостьCore 2 Quad
SocketLGA1155
СовместимостьPentium D
СовместимостьAthlon 64
СовместимостьAMD Opteron
СовместимостьIntel Core 2 Extreme
СовместимостьCore i7
СовместимостьCore i5
Уровень шума17.5 - 25.8 дБ
Материал радиаторамедь
Материал радиатораалюминий
Ширина, см15.2
Socket754
SocketFM2
SocketAM2
SocketLGA1151
SocketAM3
SocketFM1
SocketLGA1156
SocketLGA1366
SocketLGA775
Socket939
Длина, см11.6
SocketAM3 plus
SocketFM2 plus
SocketAM2 plus
Socket940
Вес, кг0.432
Диаметр вентилятора, мм80
ПроизводствоКитай
Высота, см11.4
Минимальная скорость вращения, об/мин1500
Тип коннектора3-pin
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
Диаметр - 80 мм. Уровень шума - 17.5 - 25.8 дБ


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Вентилятор для процессора Titan TTC-NC65TX(RB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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