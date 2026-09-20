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Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) купить с доставкой в Москве
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Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00)

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Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 1
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 2
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 3
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 4
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 5
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 6
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 7
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 8
Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 1
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 2
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 3
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 4
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 5
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 6
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 7
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 8
  • Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495808
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
25х21х11
Вес, кг.
1

Описание товара Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00)

Игровая гарнитура с интерфейсом USB-C: малый вес, технология интеллектуального шумоподавления для микрофона, поддержка аудиоформата MQA, четверной цифроаналоговый преобразователь ESS 9281, полноцветная подсветка, совместимость с ПК, Nintendo Switch и Sony PlayStation 5.

Отзывы о товаре Наушники Asus ROG Delta S черные (90YH02K0-B2UA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Описание
Игровая гарнитура с интерфейсом USB-C: малый вес, технология интеллектуального шумоподавления для микрофона, поддержка аудиоформата MQA, четверной цифроаналоговый преобразователь ESS 9281, полноцветная подсветка, совместимость с ПК, Nintendo Switch и Sony PlayStation 5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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