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Кухонная машина Vitek VT-1435 купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Vitek VT-1435

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Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 1
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 2
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 3
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 4
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 5
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 6
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 7
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 8
Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Основной цвет
серебристый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 1
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 2
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 3
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 4
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 5
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 6
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 7
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 8
  • Кухонная машина Vitek VT-1435 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495370
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонный комбайн
Дополнительный цвет
черный
Материал основного корпуса
пластик
Материал чаши
нержавеющая сталь
Прочее
плавный пуск двигателя
Страна производства
Китай
Функции и особенности
защитная крышка на чашу
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1.2
Основной цвет
серебристый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для теста, насадка для смешивания, насадка для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х41х30
Вес, кг.
4.28

Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1435

Кухонная машина - универсальный миксер, который позволит вам готовить вкусные соусы, пюре, а также замешивать тесто или делать воздушный омлет. Благодаря небольшим габаритам прибор не требует много пространства для хранения. Он подходит даже для маленькой кухни. Вместе с устройством идут три насадки - для работы с тестом, жидкостями, а также венчик для взбивания домашнего крема, сливок и т.д. Смешивание происходит в чаше из нержавеющей стали объемом 4 л, которую удобно мыть. В модели используется технология Direct Drive. Двигатель крепится к насадкам напрямую (экономия энергии и уменьшение размера машины). Встроенное в крышку окно позволяет добавлять продукты прямо в процессе работы. Очень удобно. Однородность готовой смеси гарантирует современный планетарный механизм вращения насадок.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Vitek VT-1435




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонный комбайн
Дополнительный цвет
черный
Материал основного корпуса
пластик
Материал чаши
нержавеющая сталь
Прочее
плавный пуск двигателя
Страна производства
Китай
Функции и особенности
защитная крышка на чашу
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1.2
Основной цвет
серебристый
Развернуть
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка для теста, насадка для смешивания, насадка для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина - универсальный миксер, который позволит вам готовить вкусные соусы, пюре, а также замешивать тесто или делать воздушный омлет. Благодаря небольшим габаритам прибор не требует много пространства для хранения. Он подходит даже для маленькой кухни. Вместе с устройством идут три насадки - для работы с тестом, жидкостями, а также венчик для взбивания домашнего крема, сливок и т.д. Смешивание происходит в чаше из нержавеющей стали объемом 4 л, которую удобно мыть. В модели используется технология Direct Drive. Двигатель крепится к насадкам напрямую (экономия энергии и уменьшение размера машины). Встроенное в крышку окно позволяет добавлять продукты прямо в процессе работы. Очень удобно. Однородность готовой смеси гарантирует современный планетарный механизм вращения насадок.


Теги товара: без мясорубки
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Отзывы


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