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Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый

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Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 1
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 2
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 3
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 4
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 5
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 6
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 7
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 8
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 9
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 10
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 11
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 12
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 13
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 14
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 15
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 16
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 17
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 18
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 19
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 20
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 21
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 22
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 23
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 24
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 25
Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 1
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 2
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 3
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 4
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 5
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 6
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 7
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 8
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 9
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 10
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 11
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 12
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 13
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 14
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 15
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 16
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 17
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 18
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 19
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 20
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 21
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 22
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 23
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 24
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 25
  • Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703897
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Миксер
Комплектация
Миксер; защитный обод для чаши; чаша; 3 насадки; кулинарная силиконовая лопатка; книга рецептов; мануал с гарантийным талоном
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
венчик для взбивания, лопатка для перемешивания, крюк для теста
Количество насадок
3
Размеры в упаковке, см
49х37х32
Вес, кг.
7.4

Описание товара Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый

Кухонные комбайны – практичные устройства, которые, в зависимости от комплектации, измельчают, взбивают, смешивают продукты. Выбирая комбайн, нужно обращать внимание на чашу. Пластиковые емкости характеризуются легкостью, металлические отличаются прочностью и простотой в уходе, на стеклянных не образуются царапины. Для работы на высокой скорости без риска перегрева двигателя в приборах есть импульсный режим.

Отзывы о товаре Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Миксер
Комплектация
Миксер; защитный обод для чаши; чаша; 3 насадки; кулинарная силиконовая лопатка; книга рецептов; мануал с гарантийным талоном
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Насадки
венчик для взбивания, лопатка для перемешивания, крюк для теста
Количество насадок
3
Описание
Кухонные комбайны – практичные устройства, которые, в зависимости от комплектации, измельчают, взбивают, смешивают продукты. Выбирая комбайн, нужно обращать внимание на чашу. Пластиковые емкости характеризуются легкостью, металлические отличаются прочностью и простотой в уходе, на стеклянных не образуются царапины. Для работы на высокой скорости без риска перегрева двигателя в приборах есть импульсный режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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