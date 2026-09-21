Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703897
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Комплектация
Миксер; защитный обод для чаши; чаша; 3 насадки; кулинарная силиконовая лопатка; книга рецептов; мануал с гарантийным талоном
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
венчик для взбивания, лопатка для перемешивания, крюк для теста
Количество насадок
3
Размеры в упаковке, см
49х37х32
Вес, кг.
7.4
Описание товара Кухонная машина Rondell RDE-1405 планетар.вращ. 1800Вт серебристый
Кухонные комбайны – практичные устройства, которые, в зависимости от комплектации, измельчают, взбивают, смешивают продукты. Выбирая комбайн, нужно обращать внимание на чашу. Пластиковые емкости характеризуются легкостью, металлические отличаются прочностью и простотой в уходе, на стеклянных не образуются царапины. Для работы на высокой скорости без риска перегрева двигателя в приборах есть импульсный режим.
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Бренд
Тип товара
Миксер
Комплектация
Миксер; защитный обод для чаши; чаша; 3 насадки; кулинарная силиконовая лопатка; книга рецептов; мануал с гарантийным талоном
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1.5
Цвет
серебристый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Насадки
венчик для взбивания, лопатка для перемешивания, крюк для теста
Количество насадок
3
Кухонные комбайны – практичные устройства, которые, в зависимости от комплектации, измельчают, взбивают, смешивают продукты. Выбирая комбайн, нужно обращать внимание на чашу. Пластиковые емкости характеризуются легкостью, металлические отличаются прочностью и простотой в уходе, на стеклянных не образуются царапины. Для работы на высокой скорости без риска перегрева двигателя в приборах есть импульсный режим.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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