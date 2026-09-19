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Игра"Джанга Березка"Party Детский праздник купить с доставкой в Москве
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Игра"Джанга Березка"Party Детский праздник

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Игра&quot;Джанга Березка&quot;Party Детский праздник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
54
Среднее время игры, в минутах
20 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494199
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Характеристики

Бренд
Задира
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
54
Среднее время игры, в минутах
20 мин.
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х8х8
Вес, г.
188

Описание товара Игра"Джанга Березка"Party Детский праздник

Дженга - это игра для азартных людей с логическим складом мышления, у которых не дрогнет рука в самый ответственный момент. В этой игре собирается башня из деревянных брусков. Они выкладываются горизонтально по три штуки в ряд, чередуясь в двух направлениях - ряд вдоль, ряд поперек. Затем игроки по очереди вынимают бруски из нижних рядов и укладывают их на верх башни, причем проделывать это нужно одной рукой. Задача участников - не разрушить Башню. Побеждает тот, чье последнее прикосновение башня выдержала и устояла. Данная настольная игра отлично развивает пространственное мышление, точность движений, концентрацию внимания и мелкую моторику. А еще она дарит массу позитива и приятных эмоций в душевной компании.

Отзывы о товаре Игра"Джанга Березка"Party Детский праздник




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Характеристики
Бренд
Задира
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
54
Среднее время игры, в минутах
20 мин.
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Дженга - это игра для азартных людей с логическим складом мышления, у которых не дрогнет рука в самый ответственный момент. В этой игре собирается башня из деревянных брусков. Они выкладываются горизонтально по три штуки в ряд, чередуясь в двух направлениях - ряд вдоль, ряд поперек. Затем игроки по очереди вынимают бруски из нижних рядов и укладывают их на верх башни, причем проделывать это нужно одной рукой. Задача участников - не разрушить Башню. Побеждает тот, чье последнее прикосновение башня выдержала и устояла. Данная настольная игра отлично развивает пространственное мышление, точность движений, концентрацию внимания и мелкую моторику. А еще она дарит массу позитива и приятных эмоций в душевной компании.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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