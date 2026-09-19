Автомагнитола ACV AD-7220 2din 6.9" Android 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.33
Описание товара Автомагнитола ACV AD-7220 2din 6.9" Android 9
Автомобильная мультимедийная система FM, USB, SD, AUX, BT на Android 9.0 Slim body с MirrorLink и встроенным 4G LTE модемом. Поддерживает воспроизведение всех популярных форматов файлов.
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Автомобильная мультимедийная система FM, USB, SD, AUX, BT на Android 9.0 Slim body с MirrorLink и встроенным 4G LTE модемом. Поддерживает воспроизведение всех популярных форматов файлов.
Автомагнитола ACV AD-7220 2din 6.9" Android 9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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