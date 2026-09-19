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Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS)

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Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493145
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
70
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
2.45

Описание товара Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS)

Корпус ExeGate представляет собой компактное и стильное решение для вашего компьютера в форм-факторе Slim-Desktop. Этот корпус сочетает в себе легкость, прочность и функциональность, благодаря чему подходит для создания как офисных, так и домашних ПК. Ключевые характеристики корпуса включают его вес всего в 2 кг и максимальную высоту процессорного кулера в 65 мм, что делает его идеальным для сборки малогабаритных систем. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в этот корпус, составляет 210 мм, что позволяет комплектовать его достаточно мощными графическими решениями для мультимедийных задач. Корпус выполнен из прочной стали и идет в элегантном черном цвете. Он имеет нижнее расположение блока питания и включает уже установленный блок питания мощностью 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Внутреннее пространство корпуса включает один отсек для жестких дисков формата 3.5 и один отсек для устройств формата 5,25, позволяя организовать базовую конфигурацию хранения. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется свободными слоты расширения — 4 слота, что позволяет добавить необходимые компоненты по мере необходимости. Корпус ExeGate — это качественное решение для тех, кто ищет надежные и компактные комплектующие для своего ПК при небольших размерах установки.



Теги товара: Сталь, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
70
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой компактное и стильное решение для вашего компьютера в форм-факторе Slim-Desktop. Этот корпус сочетает в себе легкость, прочность и функциональность, благодаря чему подходит для создания как офисных, так и домашних ПК. Ключевые характеристики корпуса включают его вес всего в 2 кг и максимальную высоту процессорного кулера в 65 мм, что делает его идеальным для сборки малогабаритных систем. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в этот корпус, составляет 210 мм, что позволяет комплектовать его достаточно мощными графическими решениями для мультимедийных задач. Корпус выполнен из прочной стали и идет в элегантном черном цвете. Он имеет нижнее расположение блока питания и включает уже установленный блок питания мощностью 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Внутреннее пространство корпуса включает один отсек для жестких дисков формата 3.5 и один отсек для устройств формата 5,25, позволяя организовать базовую конфигурацию хранения. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется свободными слоты расширения — 4 слота, что позволяет добавить необходимые компоненты по мере необходимости. Корпус ExeGate — это качественное решение для тех, кто ищет надежные и компактные комплектующие для своего ПК при небольших размерах установки.


Теги товара: Сталь, Нижнее
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Отзывы


Корпус ExeGate MI-207U-M450 (EX288783RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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