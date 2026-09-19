Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493096
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
81
Описание товара Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B)
Беспроводная оптическая мышь Smartbuy ONE 332 выполнена в компактном пластиковом корпусе черного цвета с синими элементами. Мышь обладает симметричным дизайном, соответственно, подойдет как для правшей, так и для левшей. Питание манипулятор получает от двух батареек формата ААА.
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Беспроводная оптическая мышь Smartbuy ONE 332 выполнена в компактном пластиковом корпусе черного цвета с синими элементами. Мышь обладает симметричным дизайном, соответственно, подойдет как для правшей, так и для левшей. Питание манипулятор получает от двух батареек формата ААА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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