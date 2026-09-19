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Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) купить с доставкой в Москве
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Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B)

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Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 1
Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 2
Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 3
Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 4
Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 1
  • Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 2
  • Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 3
  • Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 4
  • Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493096
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
81

Описание товара Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B)

Беспроводная оптическая мышь Smartbuy ONE 332 выполнена в компактном пластиковом корпусе черного цвета с синими элементами. Мышь обладает симметричным дизайном, соответственно, подойдет как для правшей, так и для левшей. Питание манипулятор получает от двух батареек формата ААА.

Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Описание
Беспроводная оптическая мышь Smartbuy ONE 332 выполнена в компактном пластиковом корпусе черного цвета с синими элементами. Мышь обладает симметричным дизайном, соответственно, подойдет как для правшей, так и для левшей. Питание манипулятор получает от двух батареек формата ААА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь SmartBuy One 332 (SBM-332AG-B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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