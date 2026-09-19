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Мышь CBR CM 122 Black купить с доставкой в Москве
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Мышь CBR CM 122 Black

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Мышь CBR CM 122 Black - фото 1
Мышь CBR CM 122 Black - фото 2
Мышь CBR CM 122 Black - фото 3
Мышь CBR CM 122 Black - фото 4
Мышь CBR CM 122 Black - фото 5
Мышь CBR CM 122 Black - фото 6
Мышь CBR CM 122 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 1
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 2
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 3
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 4
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 5
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 6
  • Мышь CBR CM 122 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
340 руб.  450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492959
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
70

Описание товара Мышь CBR CM 122 Black

Проводная оптическая мышь отлично справится со своими функциональными задачами как при подключении к ПК, так и к ноутбуку. Мышь подключается при помощи интерфейса USB, разрешение 1000 dpi. Мышь оборудована 3 кнопками и колесом прокрутки. Длина кабеля составляет 130 см. Корпус изготовлен из прочного и долговечного ABS-пластика.

Отзывы о товаре Мышь CBR CM 122 Black




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Описание
Проводная оптическая мышь отлично справится со своими функциональными задачами как при подключении к ПК, так и к ноутбуку. Мышь подключается при помощи интерфейса USB, разрешение 1000 dpi. Мышь оборудована 3 кнопками и колесом прокрутки. Длина кабеля составляет 130 см. Корпус изготовлен из прочного и долговечного ABS-пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь CBR CM 122 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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