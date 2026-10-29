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Телевизор JVC 43" LT-43M790 купить с доставкой в Москве
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Телевизор JVC 43" LT-43M790

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Телевизор JVC 43&quot; LT-43M790 - фото 1
Телевизор JVC 43&quot; LT-43M790 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор JVC 43&quot; LT-43M790 - фото 1
  • Телевизор JVC 43&quot; LT-43M790 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 310 руб. 
Начислим 357 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор JVC 43" LT-43M790
22 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор JVC 43" LT-43M790



Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.12
Вес, кг.
10.4

Описание товара Телевизор JVC 43" LT-43M790

Телевизор JVC LT-43M790 с диагональю 43 дюйма. Ээкран обладает HD разрешением 3840x2160 пикселей, яркостью 3300 кд/м2 и контрастностью 5000:1.Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2 и Wi Fi.

Отзывы о товаре Телевизор JVC 43" LT-43M790




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор JVC LT-43M790 с диагональю 43 дюйма. Ээкран обладает HD разрешением 3840x2160 пикселей, яркостью 3300 кд/м2 и контрастностью 5000:1.Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2 и Wi Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор JVC 43" LT-43M790 - данный товар вы можете купить по цене 22310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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