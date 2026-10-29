Телевизор JVC 43" LT-43M790
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 310 руб.
В наличии
Код товара: 492337
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор JVC 43" LT-43M790
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В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
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В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
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В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.12
Вес, кг.
10.4
Описание товара Телевизор JVC 43" LT-43M790
Телевизор JVC LT-43M790 с диагональю 43 дюйма. Ээкран обладает HD разрешением 3840x2160 пикселей, яркостью 3300 кд/м2 и контрастностью 5000:1.Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2 и Wi Fi.
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Телевизор JVC LT-43M790 с диагональю 43 дюйма. Ээкран обладает HD разрешением 3840x2160 пикселей, яркостью 3300 кд/м2 и контрастностью 5000:1.Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2 и Wi Fi.
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Телевизор JVC 43" LT-43M790 - данный товар вы можете купить по цене 22310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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