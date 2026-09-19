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Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2

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Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491048
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
28х26х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2

Материнская плата GIGABYTE H410M S2H V2 соответствует компактному форм-фактору и обладает свойствами надежной основы для сборки высокопроизводительной рабочей станции среднего уровня. В основе платы содержится чипсет Intel H470 с поддержкой процессоров Coffee Lake. Плата оборудована 2 слотами под установку модулей оперативной памяти, несколькими слотами расширения PCI-E, 4 портами SATA и одним разъемом M.2 для подключения накопителей. Компактные размеры позволяют установить плату в условиях ограниченного пространства. Коммуникационные возможности платы представлены коннектором LAN 1 Гбит/с и широким набором разъемов на панели ввода/вывода. Подсистема питания 5 фаз и надежные компоненты гарантируют исключительную стабильность функционирования платы GIGABYTE H410M S2H V2.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата GIGABYTE H410M S2H V2 соответствует компактному форм-фактору и обладает свойствами надежной основы для сборки высокопроизводительной рабочей станции среднего уровня. В основе платы содержится чипсет Intel H470 с поддержкой процессоров Coffee Lake. Плата оборудована 2 слотами под установку модулей оперативной памяти, несколькими слотами расширения PCI-E, 4 портами SATA и одним разъемом M.2 для подключения накопителей. Компактные размеры позволяют установить плату в условиях ограниченного пространства. Коммуникационные возможности платы представлены коннектором LAN 1 Гбит/с и широким набором разъемов на панели ввода/вывода. Подсистема питания 5 фаз и надежные компоненты гарантируют исключительную стабильность функционирования платы GIGABYTE H410M S2H V2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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