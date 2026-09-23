Патч-корд Cablexpert UTP 5e 5м серый (PP12-5M)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-76%95 руб. 390 руб.
В наличии
Код товара: 486269
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
95 руб. -76%
390 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
110
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 5м серый (PP12-5M)
Патч-корд Cablexpert PP12-5M будет вам полезен в случае, если имеется необходимость соединения оборудования, находящегося на заметном удалении друг от друга. Длина патч-корда – 5 м. В большинстве случаев этого достаточно не только для подключения, но и для удобной прокладки кабеля. Патч-корд Cablexpert PP12-5M соответствует категории 5e. Кабели этой категории рассчитаны на установление номинальной скорости соединения 1000 Мбит/с. Материал проводников – омедненный алюминий. Патч-корд рассчитан на длительное использование с любой интенсивностью.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert PP12-5M будет вам полезен в случае, если имеется необходимость соединения оборудования, находящегося на заметном удалении друг от друга. Длина патч-корда – 5 м. В большинстве случаев этого достаточно не только для подключения, но и для удобной прокладки кабеля. Патч-корд Cablexpert PP12-5M соответствует категории 5e. Кабели этой категории рассчитаны на установление номинальной скорости соединения 1000 Мбит/с. Материал проводников – омедненный алюминий. Патч-корд рассчитан на длительное использование с любой интенсивностью.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 5м серый (PP12-5M) - купить по цене 95 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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