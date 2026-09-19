Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Razer Viper 8KHZ (RZ01-03580100-R3M1)
Достигните следующего уровня абсолютного контроля с Razer Viper 8KHz - симметричной игровой мышью для киберспорта с истинной частотой опроса 8000 Гц для максимальной скорости и минимальной задержки из когда-либо достигнутых. С усовершенствованной оптическими переключателями Razer 2-го поколения мышью, пришло время встать на ноги и оставить все позади. С улучшенной тактильной обратной связью, теперь каждый щелчок ощущается и звучит более приятно. И без необходимости в задержке вибрации, используемой в традиционных переключателях, молниеносное срабатывание дополняется технологией Razer HyperPolling, чтобы обеспечить минимальную задержку ввода, которая приближает вас к игре на профессиональном уровне.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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