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Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50) купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50)

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Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 1
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 2
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 3
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 4
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 1
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 2
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 3
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 4
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5&quot; black (EE2-U3S-50) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486069
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
130x85x15
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50)

2.5" Внешний бокс Gembird EE2-U3S-50 обеспечит удобное использование различных SSD- или HDD-накопителей в роли внешних переносных устройств для хранения и записи файлов. Модель отличается простой конструкцией, за счет чего вы легко сможете установить диск внутрь корпуса без риска его повреждения. Благодаря внутреннему интерфейсу SATA III с пропускной способностью до 6 ГБ/с, а также наружному порту USB 3.0 обеспечивается максимальная скорость чтения и записи, что позволит вам комфортно работать с различными массивами данных. Устройство может подключаться к ноутбукам или ПК и полностью совместимо как с ранними, так и поздними версиями ОС Windows и Mac. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-50 выполнен из высококачественного металла, что делает его надежным и устойчивым к разного рода механическим воздействиям. Толщина корпуса в 15 мм позволяет устанавливать различные диски, выполненные в форм-факторе 2.5". Благодаря компактным размерам вкупе с небольшим весом вы легко сможете брать накопитель с собой куда угодно. Комплектация устройства включает в себя USB-кабель для подключения к ПК и мягкий чехол для переноски.

Отзывы о товаре Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50)




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
130x85x15
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" Внешний бокс Gembird EE2-U3S-50 обеспечит удобное использование различных SSD- или HDD-накопителей в роли внешних переносных устройств для хранения и записи файлов. Модель отличается простой конструкцией, за счет чего вы легко сможете установить диск внутрь корпуса без риска его повреждения. Благодаря внутреннему интерфейсу SATA III с пропускной способностью до 6 ГБ/с, а также наружному порту USB 3.0 обеспечивается максимальная скорость чтения и записи, что позволит вам комфортно работать с различными массивами данных. Устройство может подключаться к ноутбукам или ПК и полностью совместимо как с ранними, так и поздними версиями ОС Windows и Mac. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-50 выполнен из высококачественного металла, что делает его надежным и устойчивым к разного рода механическим воздействиям. Толщина корпуса в 15 мм позволяет устанавливать различные диски, выполненные в форм-факторе 2.5". Благодаря компактным размерам вкупе с небольшим весом вы легко сможете брать накопитель с собой куда угодно. Комплектация устройства включает в себя USB-кабель для подключения к ПК и мягкий чехол для переноски.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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