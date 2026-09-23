Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50)
2.5" Внешний бокс Gembird EE2-U3S-50 обеспечит удобное использование различных SSD- или HDD-накопителей в роли внешних переносных устройств для хранения и записи файлов. Модель отличается простой конструкцией, за счет чего вы легко сможете установить диск внутрь корпуса без риска его повреждения. Благодаря внутреннему интерфейсу SATA III с пропускной способностью до 6 ГБ/с, а также наружному порту USB 3.0 обеспечивается максимальная скорость чтения и записи, что позволит вам комфортно работать с различными массивами данных. Устройство может подключаться к ноутбукам или ПК и полностью совместимо как с ранними, так и поздними версиями ОС Windows и Mac. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-50 выполнен из высококачественного металла, что делает его надежным и устойчивым к разного рода механическим воздействиям. Толщина корпуса в 15 мм позволяет устанавливать различные диски, выполненные в форм-факторе 2.5". Благодаря компактным размерам вкупе с небольшим весом вы легко сможете брать накопитель с собой куда угодно. Комплектация устройства включает в себя USB-кабель для подключения к ПК и мягкий чехол для переноски.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P2 чёрный (3UB2P2 (B...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLUE) 2.5"
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) пр...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UBCP3 (BLACK) 2.5"
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 SATA II пластик/алюми...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКорпус Ginzzu B180 Black
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКорпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитКорпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитКорпус ExeGate Minitower BA-309 черный (EX286412RUS)
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКорпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Отзывы о товаре Внешний корпус Gembird EE2-U3S-50 2.5" black (EE2-U3S-50)