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Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л

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Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 1
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 2
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 3
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 4
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 5
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 6
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 7
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 8
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 9
Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 1
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 2
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 3
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 4
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 5
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 6
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 7
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 8
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 9
  • Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481156
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л

Оригинальный электрический чайник мощностью 2 150 Вт и объемом 1, 7 л. . Корпус, сделанный из нержавеющей стали, имеет ассиметричную вытянутую горловину. Бежевый принт чайника удачно сочетается с термостойкой ручкой и крышкой, которые не нагреваются от стального корпуса. На ручке предусмотрена хромированная кнопка автоматического открывания. Окошко с индикатором уровня воды находится непосредственно на корпусе чайника. Кнопка включения/выключения с голубой подсветкой располагается под ручкой В носике крепится съемный фильтр, который легко достается и моется.

Отзывы о товаре Чайник электрический Maunfeld MFK-622B 1.7л




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Электрочайники
Описание
Оригинальный электрический чайник мощностью 2 150 Вт и объемом 1, 7 л. . Корпус, сделанный из нержавеющей стали, имеет ассиметричную вытянутую горловину. Бежевый принт чайника удачно сочетается с термостойкой ручкой и крышкой, которые не нагреваются от стального корпуса. На ручке предусмотрена хромированная кнопка автоматического открывания. Окошко с индикатором уровня воды находится непосредственно на корпусе чайника. Кнопка включения/выключения с голубой подсветкой располагается под ручкой В носике крепится съемный фильтр, который легко достается и моется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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