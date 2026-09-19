Сушилка для овощей и фруктов Мастерица EFD-0501M
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 480893
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
2.5
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Мастерица EFD-0501M
Представленная модель практична и удобна в использовании. Имеет 5 поддонов, и общий вес продуктов для загрузки - полтора килограмма. Низкий уровень шума позволяет оставить сушилку в рабочем состоянии на ночь: утром у вас будут вкусные овощи и фрукты. В комплекте с сушилкой идет вся документация, поэтому вы быстро разберетесь, как пользоваться устройством. При желании вы сможете положить в сушилку не только овощи и фрукты, но и грибы и травы. Изделие изготовлено из качественного пластика, оно легкое и компактное. Технология позволяет регулировать температуру сушки.
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Представленная модель практична и удобна в использовании. Имеет 5 поддонов, и общий вес продуктов для загрузки - полтора килограмма. Низкий уровень шума позволяет оставить сушилку в рабочем состоянии на ночь: утром у вас будут вкусные овощи и фрукты. В комплекте с сушилкой идет вся документация, поэтому вы быстро разберетесь, как пользоваться устройством. При желании вы сможете положить в сушилку не только овощи и фрукты, но и грибы и травы. Изделие изготовлено из качественного пластика, оно легкое и компактное. Технология позволяет регулировать температуру сушки.
Сушилка для овощей и фруктов Мастерица EFD-0501M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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