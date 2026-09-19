Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478865
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х35х28
Вес, кг.
4.3
Описание товара Миксер планетарный Maunfeld MF-431CH
Элегантный планетарный мощный миксер с пятилитровой металлической чашей и тремя насадками. Крышка чаши с дозатором защищает от разбрызгивания при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты во время работы.
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Элегантный планетарный мощный миксер с пятилитровой металлической чашей и тремя насадками. Крышка чаши с дозатором защищает от разбрызгивания при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты во время работы.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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